Vanderlei Avelino pede obras para Vila Aurea e redutor de velocidade para MS 164

Preocupado com o bem-estar dos moradores de Ponta Porã, o Vereador Vanderlei Avelino fez importantes falas na tribuna do Plenário Isaac Borges Capilé, nesta terça feira, 28 de novembro.

Vanderlei pediu ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de obras André Manosso que sejam tomadas as devidas providencias no sentido prover o recapeamento da malha asfáltica na rua São Luís, no bairro Vila Áurea.

O Vereador justiçou o pedido ao afirmar que faz “esta indicação a pedido dos moradores do bairro, pois as ruas João Pessoa, Curitiba, Manaus, Salvador entre outras ruas que se encontram péssimo estado, causando transtorno aos usuários da via”.

Também foi tema das indicações de Avelino a rodovia MS 164, em que este reitera a indicação nº 455/2023 em que solicita que seja feito um estudo para a implantação de um redutor de velocidade na MS 164, próximo ao trevo que liga a rua Belmiro de Albuquerque.

Na justificativa Vanderlei explica que “a solicitação para a implantação de um redutor de velocidade se faz necessária pois vem ocorrendo muitos acidentes graves. A ação é imprescindível para que o trânsito possa fluir adequadamente e com segurança, além de coibir a imprudência dos motoristas que trafegam em alta velocidade”.

A indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário André Manosso, foi lida em Plenário.