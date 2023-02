Vander pede ao embaixador da China habilitação de mais frigoríficos brasileiros

Com o intuito de restabelecer o diálogo e a cooperação com o governo chinês, o deputado federal e coordenador da bancada do Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, Vander Loubet (PT-MS), se reuniu na tarde desta sexta-feira (3) em Brasília com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro.

Na ocasião, foi discutida a possibilidade de habilitação de mais plantas frigoríficas brasileiras, com a finalidade de facilitar a exportação de carne para o país oriental. A agenda ocorre após um hiato de cinco anos sem novas habilitações de empresas no Brasil. Com o governo Lula, o diálogo e o trabalho em conjunto com o país chinês voltaram a ser pautados.

Participaram da reunião também o secretário de Relações Internacionais do Ministério, Roberto Perosa, do deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Brasil-China Fausto Pinato (PP-SP) e do deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ).

Vander reivindicou uma melhor distribuição das habilitações das plantas para todas as regiões do país e para diferentes empresas. Atualmente, cerca de 73% das habilitações estão concentradas em apenas três grupos do setor.

“Um dos pontos que solicitamos foi sobre a reorganização das habilitações, para que frigoríficos de pequeno e médio porte também possam realizar o trabalho de exportação para a China”, destacou o parlamentar sul-mato-grossense.

De acordo com Vander, oito frigoríficos já estão em fase de habilitação – três de aves e cinco de bovinos – e foi apresentada ao embaixador chinês a demanda para que mais 20 sejam habilitados. “Essas plantas já passaram por todo o processo de fiscalização e estão prontas. Pedimos que o governo chinês acelere esse processo. Contemplar essas empresas vai permitir que a gente consiga gerar mais emprego e renda para milhares de famílias brasileiras, das cinco regiões do país, incluindo do nosso Mato Grosso do Sul”, destacou Vander.

Defesa das exportações – O deputado Vander Loubet tem atuado de forma intensa em favor do aumento das exportações do setor da carne. Em novembro do ano passado, o parlamentar esteve na Embaixada da Indonésia em Brasília, onde se encontrou com o embaixador Duta Besar Edi e defendeu a reivindicação da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) para que mais frigoríficos de Mato Grosso do Sul possam exportar carne para o país do Sudeste Asiático.

Vander também tem discutido com gestores municipais e empresários do ramo formas de fazer com que o setor cresça mais, com parcerias entre o poder público e a iniciativa privada.