Vacinação contra dengue pode ser feita em três pontos neste sábado em Dourados

Até esta quinta-feira, quase seis mil pessoas já receberam a primeira dose

A vacinação em massa contra a dengue em Dourados está na segunda semana e o resultado, até o momento, é considerado satisfatório pelo Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde). A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o laboratório Takeda, que fornece as 300 mil doses que serão utilizadas na campanha.

Segundo os números divulgados nesta sexta-feira, a campanha, que começou no dia 3 de janeiro, atingiu 5.964 pessoas com a primeira dose. “A resposta da população de Dourados tem sido muito boa neste início da vacinação, inclusive incentivando vizinhos e pessoas próximas à procurarem os postos de saúde, mas estamos organizando ações extras para facilitar o acesso da população”, explica Edvan Marcelo Marque, gerente do NI.

Para ofertar a vacina em horários alternativos aos de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, a Sems oferece, neste sábado (13), três possibilidades de se vacinar. Como normalmente acontece, a Sala de Vacinação do PAM atende entre 8h e 13h.

Os douradenses também podem se vacinar durante o Desenvolve Dourados em Ação, que neste sábado acontece no Jardim Novo Horizonte, mais precisamente na EM Prefeito Luiz Antônio Gonçalves. Outra opção neste dia é na UBS do Jardim Carisma, com atendimento entre 7h30 e 16h30.

Para se vacinar, o douradense pode comparecer em qualquer Unidade de Saúde com documentos pessoais, carteirinha do SUS e de vacinação. O imunizante Qdenga é aplicado em duas doses, a segunda depois de três meses.