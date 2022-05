V Semana Municipal da Adoção começa neste sábado

Objetivo debater com os participantes temáticas ligadas à questão da adoção

O GAAD Acolher, Grupo de Apoio a Adoção de Dourados, está realizando nos dias 21,25 e 25, com o apoio da Prefeitura de Dourados, a V Semana Municipal da Adoção, com encontros no formato presencial e online. A semana terá como objetivo debater com os participantes do Grupo, da rede de proteção da criança e adolescente, e da comunidade local e acadêmica, temáticas ligadas à questão da adoção.

O evento contará com certificados (de cada palestra ou do evento geral), disponibilizados no e-mail informado no ato da inscrição.

Confira a programação:

Dia 21 de maio – Atividade presencial

Mesa Redonda com o Tema: Do acolhimento à adoção: o direito de viver em família, lançamento de livros sobre adoção e coffee break.

Local: Anfiteatro da UFGD, Unidade I.

Horário: 13:30 às 17 horas.

Palestrantes: Dr. Fernando Moreira Freitas da Silva e Dr. Luiz Gustavo Camacho Terçariol. Debatedora Profª. Dra. Veronica Pereira.

Dia 23 de maio – Atividade online

Tema: Mitos e Preconceitos na Adoção – Racismo e Homofobia.

Youtube link: https://youtu.be/gp_gwziPkTo

Horário: 19:30 às 21:30 horas.

Palestrante: Peterson Rodrigues dos Santos e Dr. Rogério Andrade.

Debatedora Profa Dra. Veronica Pereira.

Dia 25 de maio – Atividade online

Tema: Como falar com meu filho sobre sua origem.

Youtube link: https://youtu.be/7i12EvCFeJo Horário: 19:30 às 21:30 horas.

Palestrantes: Hália Pauliv de Souza, Renata. Pauliv de Souza Casanova e Daniela Botega. Debatedora: Thais Chiodelli

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link:

https://www.even3.com.br/vsemanamunicipaldaadocao/