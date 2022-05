UNIGRAN recebe ministro e debate sobre a implantação da Rota Bioceânica

O projeto irá beneficiar Dourados, atraindo novos investimentos e gerando empregos

A UNIGRAN sediou, na manhã desta terça-feira, 26, uma reunião sobre a Implantação da Rota Bioceânica em Mato Grosso do Sul. O encontro, que contou com a Reitoria, professores e acadêmicos da Instituição, teve como palestrante principal o ministro de carreira do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro. O egresso de Arquitetura e Urbanismo da UNIGRAN e idealizador do Projeto FerroGuarani, Odilon Trindade Valençoela, também participou do evento.

A Rota Bioceânica é um projeto composto pelo corredor e a ferrovia Bioceânica, que visa diminuir a distância entre os oceanos Atlântico e Pacífico, encurtando assim, o tempo para exportações e importações brasileiras entre mercados potenciais na Ásia, Oceania e Costa Oeste dos Estados Unidos. A rota ainda integrará o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile.

A Reitora da UNIGRAN, Rosa Maria D’Amato De Déa, explicou que o egresso de Arquitetura e Urbanismo, sabendo que viria para cidades próximas a Dourados, ofereceu trazer a reunião para o município. “Claro que a gente aceitou! Realmente é um privilégio, é um momento importantíssimo para o Brasil, mas mais ainda para o nosso estado, porque a rota vai passar por aqui”, comentou.

Rosa ainda ressaltou que a UNIGRAN irá acompanhar as atualizações necessárias, a partir da construção da Rota Bioceânica, para preparar profissionais para lidar com as situações advindas do projeto.

“Irá mudar toda parte econômica, da Agronomia, da questão ambiental, de direito, de direito internacional. Vamos atualizar nossos alunos para que estejam preparados para qualquer circunstância. Por isso, nós trouxemos os acadêmicos de Direito, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária para acompanhar a palestra”, pontuou a Reitora. “Nossos futuros profissionais vão ter um espaço muito grande de trabalho e, certamente, o desenvolvimento do nosso país, especialmente aqui da região Centro-Oeste, vai ser muito maior. É o que a gente sonha!”, completou.

O ministro de carreira do Ministério das Relações Exteriores, que é o coordenador nacional dos Corredores Rodoviário e Ferroviário Bioceânicos, apontou que a rota é importante para o Mato Grosso do Sul e, por extensão, o Centro-Oeste, porque irá criar uma nova logística nacional e sul-americana, existindo assim, uma alternativa para outros estados, já que atualmente as regiões Sul e Sudeste são privilegiadas. Ainda ressaltou que hoje em dia o transporte é caro, devido à dificuldade na distribuição de cargas, principalmente das originárias da Argentina, Chile, Paraguai e também a Ásia.

“Isso irá permitir a movimentação de carga, não só de uma maneira mais benéfica para o Centro-Oeste, porque irá reduzir o tempo e os custos, mas permitirá também o escoamento de produção para o continente asiático. Obviamente que, na perspectiva de importação, permitirá também a compra de insumos e a transformação desses produtos em bens finais com maior valor agregado”, explicou João Carlos Parkinson de Castro.

Com isso, a economia de Mato Grosso do Sul mudará. A Rota Bioceânica alavancará os valores no Estado, atraindo novos investimentos e gerando novos postos de trabalhos, principalmente para os jovens.

Castro destacou que o objetivo dele ao palestrar na UNIGRAN foi de despertar os jovens, trazendo uma nova perspectiva. “A ideia foi trazer essa realidade para despertar na mente e na criatividade dos jovens o empreendedorismo. As oportunidades existirão para todos, quem vai tirar vantagem será o mais empreendedor. Particularmente, os jovens ainda têm uma longa marcha para transformar o Centro-Oeste, transformar Dourados”, finalizou.