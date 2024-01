UNIGRAN realiza Colação de Grau 2023 e celebra nova etapa dos acadêmicos

Foram seis noites de celebração para turmas de todos os cursos presenciais

Entre os dias 17 e 24 de janeiro, a UNIGRAN ficou repleta de sorrisos, sonhos concluídos e muita festa. Neste período, o Centro Universitário comemorou as colações de grau das turmas que se graduaram em 2023, nas quais participaram milhares de acadêmicos, agora egressos, celebrando sua formação em cursos de licenciatura, bacharelado e tecnologia.

Foram seis dias de festa, reunindo todos os cursos no Salão de Eventos da UNIGRAN, para a cerimônia. Gabriel Doldan Sant’Agostino, bacharel em Direito, participou da primeira noite de festa e resumiu as sensações da noite com “gratidão”. “A sensação de colar grau foi de gratidão. Para mim foi muito gratificante aquele momento”, comentou o egresso.

Já para o formado em Administração, Luiz Felipe de Oliveira Rodrigues, a sensação de colar grau foi de triunfo. “Experimentei uma das mais marcantes sensações de triunfo de minha vida”, revelou. “Minha mente foi inundada por recordações intensas de todo o meu tempo investido e todas as minhas batalhas, meus antigos receios e lições aprendidas, e ainda muitas outras lembranças vagas e esquecidas”, completou o egresso.

Entre os momentos mais marcantes, Gabriel destacou o de comemoração, quanto todos os formados jogam seus capelos para cima. Já para Luiz, a honra de receber o Certificado de Mérito Acadêmico do Conselho Regional de Administração-MS foi o ponto alto da cerimônia.

“Além da vitória de colar grau, fui generosamente agraciado com essa honraria da nossa entidade de classe de administradores, a qual eu agradeço imensamente. Para mim e minha família, esse momento da cerimônia foi além de emocionante”, afirmou o formado em Administração.

Os dois egressos deixaram conselhos para os estudantes que ainda não se formaram. Gabriel recomendou que os acadêmicos foquem no exame da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – e busquem estágios, para somar experiências.

Para o administrador, o acadêmico deve refletir sobre seu papel no futuro. “Ao finalizar essa etapa, vejo que a experiência universitária, além de ser uma jornada profissional, é também uma jornada espiritual. Percebo que esta jornada, onde todos estamos inseridos, é marcada pela impermanência e influenciada predominantemente por fatores que não controlamos. Creio que nesse contexto, o mais crucial, é assegurar que utilizamos da melhor maneira os poucos fatores que podemos influenciar. Buscar a certeza de que dedicamos esforço genuíno e empenhamos nosso máximo potencial. No futuro, as recordações de luta serão as nossas memórias mais valorosas”, pontuou Luiz.