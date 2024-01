UNIGRAN: Fisioterapeutas são autorizados a realizar procedimentos com toxina botulínica

Os fisioterapeutas foram autorizados, pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – Coffito, a realizar procedimentos injetáveis, utilizando a toxina botulínica. Para realizar a atividade, os profissionais precisam realizar uma pós-graduação em “Fisioterapia Dermatofuncional”, que estará disponível na UNIGRAN a partir deste ano.

Segundo o Acórdão Nº 609, de 11 de maio de 2023, os fisioterapeutas poderão utilizar a toxina botulínica se realizarem uma especialização, reconhecida pelo Coffito, “com o mínimo de 50 horas para o uso da toxina botulínica na área da especialidade de ‘Fisioterapia Dermatofuncional’”.

Com isso, a UNIGRAN foi autorizada pelo conselho, após análise de proposta de curso, a realizar a pós-graduação em Fisioterapia Dermatofuncional, com habilitação para uso de toxina botulínica.

“O Coffito autorizou a atividade em 2023, só que eles colocaram uma condição, que a pessoa, para poder realizar esse tipo de procedimento, faça um curso em uma instituição credenciada e autorizada pelo Conselho Federal. Então, o que nós fizemos? Nós submetemos o projeto de pós-graduação de Fisioterapia Dermatofuncional para que esse curso de pós-graduação pudesse habilitar esse profissional a realizar esse tipo de procedimento”, explicou a diretoria dos cursos de Saúde da UNIGRAN, Ângela Midori.

O coordenador do curso de Fisioterapia da UNIGRAN Capital e presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (CREFITO 13), Renato Silva Nacer, aponta que esta novidade irá impactar diretamente o mercado de trabalho.

“A área de estética, que na fisioterapia se chama Fisioterapia Dermatofuncional, é uma área que está em bastante expansão. Mesmo o profissional inserido nesta área há muito tempo, passou a ficar um pouco limitado, por não poder fazer procedimentos injetáveis. Agora o Conselho Federal tem regulamentado aos poucos alguns procedimentos e o fisioterapeuta pode fazê-los. Então isso coloca o fisioterapeuta em destaque no mercado de trabalho e possibilita que ele permaneça atuante, correndo com as outras profissões que já fazem procedimentos injetáveis e que entraram no mercado da estética há pouco tempo”, comentou.

Por enquanto, de acordo com Renato, o fisioterapeuta poderá atuar com injetáveis apenas na área dermatofuncional, mas existe a possibilidade da regulamentação abranger outras especialidades da profissão.

UNIGRAN

A pós-graduação em “Fisioterapia Dermatofuncional” está com inscrições abertas. Basta acessar o site Unigran.br, escolher a aba “pós-graduação” e depois “Dourados”, já que a especialização é oferecida apenas na modalidade presencial.

Você será direcionado para a página de cursos. Clique em “Fisioterapia Dermatofuncional” e faça sua inscrição.