UNIGRAN EAD: Encontro dos docentes aborda o acolhimento em sala de aula

Na quinta-feira, (01/02), a Brinquedoteca da UNIGRAN foi palco do primeiro Encontro dos docentes de estágio supervisionado das licenciaturas da UNIGRAN EAD, que reuniu treze professoras que lecionam a disciplina de Estágio Supervisionado e três convidadas, que apontaram suas experiências na recepção dos acadêmicos durante este período tão importante para suas formações.

O encontro foi organizado pela coordenação do curso de Ciências Biológicas, na pessoa da professora Perla Loureiro, com o objetivo de promover a formação e a capacitação das licenciaturas da UNIGRAN EAD, além do alinhamento referente aos processos de aprendizagem, focado na prática docente nas disciplinas de estágio supervisionado da educação básica e no cumprimento da Resolução nº 02 de 20/12/2019.

“O planejamento e a articulação entre os diferentes saberes e conhecimentos que compõem o currículo são importantes, mas, igualmente importantes, são as estratégias que precisam ser usadas durante a execução do programa. Ou seja, o como ensinar os componentes curriculares planejados é extremamente relevante para que o curso cumpra seu objetivo de formar profissionais preparados para a docência”, destacou a professora Perla.

Sob a proposta de abordar três assuntos de grande relevância para a disciplina, o encontro teve início com a fala da professora convidada Elizabete Velter Borges, que trouxe a temática “As orientações do professor de disciplina de estágio supervisionado”, cuja prática, segunda sua explanação, precisa ter um encantamento com a disciplina, com atuação profissional e com a própria área de atuação em si.

“Trouxemos aqui uma fala para demonstrar e elucidar a importância dessas práticas educativas, o quanto estágio se materializa enquanto prática profissional e o professor supervisor da disciplina de estágio supervisionado é esse que tem um papel fundamental de acolhedor, digo acolhedor mesmo de pertencimento, de trazer para você esse aluno”, disse Elizabete.

Já o segundo tema ficou por conta da coordenadora da Escola Municipal Loide Bonfim Andrade, Sueli Aparecida Fernandes Moraes, que detalhou suas experiências ao receber o aluno estagiário na escola, em como ocorre o primeiro contato do aluno com os procedimentos e documentos, bem como são as impressões da prática em sala de aula.

O terceiro assunto a ser trabalhado foi o papel do professor regente, também chamado de mentor, nas observações e regência do aluno estagiário em sala de aula. Andreína de Melo Artman e Dilce Maria Bortolanza, das escolas municipais Profª Clori Benedetti De Freitas e Dr. Nelson de Araújo, respectivamente, abordaram que o acolhimento em sala de aula é um grande diferencial para a formação do aluno, sendo este momento o responsável por despertar a paixão pela arte de ensinar, enquanto o professor mentor tem o papel de criar a atmosfera de encantamento para com as atividades docentes.

A roda de conversa em torno do tema estágio supervisionado evidencia a importância da abordagem correta dos procedimentos desde o início da disciplina, onde deve ficar claro para o acadêmico o passo a passo em relação à documentação, prazos e deveres, e que ele possa perceber que os estágios supervisionados não são obstáculos intransponíveis, mas sim uma fase amplamente enriquecedora de aprendizado e troca de experiências com profissionais de relevância na área.