Unigran: Acadêmicos de Engenharia Civil fazem visita técnica à Usina de Itaipu

O curso realiza passeios anuais para atualizar os acadêmicos

Os acadêmicos do 8º e 10º semestre do curso realizaram uma série de visitas técnicas na cidade de Foz do Iguaçu (PR). Eles passaram pela Usina de Itaipú, conheceram a Ponta Estaiada, além do Marco das Três Fronteiras e o Encontro das Águas.

As visitas técnicas acontecem anualmente, segundo o coordenador do curso, Luiz Henrique Moreira de Carvalho. Ele aponta que “todo acadêmico de Engenharia Civil precisa realizar, pelo menos, uma visita técnica durante a graduação, para aumentar seus conhecimentos, ligando teoria e prática, para que tenham profissionais que zelem pela melhor segurança de obras públicas e privadas”.

“Os acadêmicos já completando seu ciclo acadêmico e assim eles conseguem ligar a teoria e a prática. Na Usina de Itaipu eles puderam ver mais sobre como funciona a parte hidráulica, concreto, geração de energia elétrica, passando então por partes de disciplinas básicas, profissionalizantes e específicas”, comentou.

Luiz contou que eles ainda foram conhecer a Ponte Estaiada, porque, a partir da sua estrutura, os acadêmicos podem entender mais sobre as disciplinas específicas de concreto armado e obras especiais da engenharia civil. “Eles viram qual é o sistema construtivo, como foi executada e olhando in loco todas as partes da mesma”, apontou o coordenador.

Para entender mais sobre os regimes hídricos dos rios, a turma ainda visitou o marco das Três Fronteiras e o Encontro das Águas.

“Estas visitas não contribuem apenas tecnicamente e profissionalmente para os futuros profissionais, mas a interação social com os demais acadêmicos, para que tenhamos sempre um grupo unido e uma profissão que sempre zelando pela melhor segurança das obras públicas e privadas do país”, finalizou Luiz Henrique.