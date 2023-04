Unidade Móvel do Hospital de Amor passará por mais três municípios de MS neste mês de abril

Carreta é adaptada para realização de exames preventivos para rastreamento do câncer de mama e de útero e recebe apoio da Sicredi Centro-Sul MS

Neste mês de abril, a Unidade Móvel do Hospital de Amor vai percorrer três municípios de Mato Grosso do Sul, sendo eles Bonito, Porto Murtinho e Dourados. A carreta adaptada é um dos projetos apoiados pela Sicredi Centro-Sul MS e recebeu neste ano 1% da destinação de resultados financeiros de 2022, correspondente a R$ 1,8 milhão, para dar continuidade ao tratamento de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero na região.

Até o dia 6 de abril, os atendimentos permanecem no município de Bonito, no Posto de Saúde do centro, localizado na rua Cel Pilad Rebuá, 1490-1574 – Alvorada. Já no município de Porto Murtinho, a Unidade Móvel ficará de 11 a 13 de abril, na praça de eventos. E em Dourados, a carreta ficará dos dias 17 a 19 de abril, no Estabelecimento Penal Feminino.

O agendamento para a realização de exames preventivos de Papanicolaou e mamografia em Bonito e Porto Murtinho estão sendo feitos diretamente nos Postos de Saúde, sendo necessária a apresentação dos documentos RG, CPF, comprovante de residência e o cartão SUS. Em Dourados, os agendamentos estão sendo por conta da equipe de saúde do Estabelecimento Penal Feminino.

O atendimento da Unidade Móvel nos municípios é uma realização da Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados – AApoiadores e Instituto de Prevenção de Dourados e conta com o apoio das prefeituras e secretarias municipais de saúde, Agepen e 2ª Cia de Fronteira Pantanal e tem parceria da Sicredi Centro-Sul MS.

Unidade Móvel

A Unidade Móvel é um caminhão adaptado composto por uma recepção, um mamógrafo digital de última geração e uma sala de coleta de exame de Papanicolaou.

Nos meses de fevereiro e março, a carreta já percorreu nove cidades de Mato Grosso do Sul, oportunizando às mulheres exames para rastreamento do câncer de mama e do câncer de colo do útero.

Recursos

A Sicredi Centro-Sul MS apoia financeiramente o projeto através da destinação de 1% do seu resultado anual para o Hospital de Amor de Dourados. As doações são aprovadas em assembleias que reúnem os associados da Cooperativa. Nesses anos, o hospital já recebeu da Cooperativa mais de R$ 5,4 milhões referentes aos repasses dos anos de 2020 a 2023. Ano passado, cerca de 8 mil exames preventivos foram realizados via a Unidade Móvel.

“Nossos recursos são investidos 100% na região onde atuamos e estamos presentes. Promover a cultura da prevenção e oportunizar às mulheres exames gratuitos de mamografia e Papanicolaou são formas da nossa Cooperativa contribuir com a saúde da comunidade de nosso Estado”, enfatizou o presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Paulo Roberto Neves.

O que saber antes do Papanicolaou?

Ter idade entre 25 e 64 anos;

Não ter relações sexuais ao menos dois dias antes do exame;

Não usar pomada ginecológica pelo menos dois dias antes do exame;

Não estar menstruada no dia do exame;

Ter feito o exame num intervalo mínimo de 1 ano.

Dias e horários dos atendimentos

Bonito

Dias: 03 a 06 de abril

03/04, das 13h às 17h

04 e 05/04, das 7h às 17h

06/04, das 7h às 9h

Porto Murtinho

Dias: 11 a 13 de abril

Das 7h às 17h

Estabelecimento Penal Feminino – Dourados

Dias: 17 a 19 de abril

17/04, das 13h às 21h

18/04, das 8h às 17h

19/04, das 8h às 16h

