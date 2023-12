Unidade móvel do Hospital de Amor continua com atendimentos na próxima segunda-feira em Caarapó

Objetivo da ação é realizar exames preventivos, como Papanicolau e mamografia

O Instituto CCR e a CCR MSVia continuam apoiando os atendimentos da unidade móvel do Hospital de Amor, em Caarapó (MS). A ação continua na próxima segunda-feira (18), com uma série de exames de saúde gratuitos. A carreta ficará estacionada na Praça da Igreja São Francisco.

Os atendimentos foram todos agendamentos previamente pela Secretaria de Saúde de Caarapó, parceira na ação de saúde que tem como objetivo prevenir o câncer de mama. Os pacientes que serão atendidos têm idade a partir de 25 anos para os exames de Papanicolau e, para mamografia, entre 40 e 49 anos (com intervalo de um ano), e entre 50 e 69 anos (com intervalo de dois anos).

Exames

Os pacientes agendados serão atendidos por profissionais do Hospital de Amor, através de uma consulta e exame clínico em um ônibus adaptado. Caso haja alguma suspeita, a biópsia será realizada no momento do atendimento clínico. Os pacientes deverão levar cópias do RG, CPF, Cartão do SUS e Comprovante de Residência.

Em Caarapó, a ação conta com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, CCR MSVia, Instituto CCR e Sicredi Centro-Sul MS/BA.

Serviço:

Ação Hospital de Amor – Instituto CCR e CCR MSVia

Data: 18/12 (segunda-feira)

Horário: das 09h às 15h

Local: Praça da Igreja São Francisco – R. Dom Pedro II, 1852 – 1976, Caarapó – MS.

Sobre o Instituto CCR

Entidade privada sem fins lucrativos, gerencia o investimento social do Grupo CCR, com o objetivo de proporcionar transformação social nas regiões de suas concessões de rodovias, aeroportos e mobilidade. Os projetos do ICCR são implementados por meio de recursos próprios ou verbas incentivadas. Entre os projetos proprietários de impacto, merecem destaque: Caminhos para a Cidadania, que capacita mais de 3 mil professores em 1.600 escolas anualmente. E o Caminhos para a Saúde, que oferece atendimentos de saúde a caminhoneiros, motociclistas, ciclistas e passageiros de trens urbanos e metrôs, somando 49 mil beneficiados em 2022. Seu foco são iniciativas em cultura, educação, esporte e saúde, com R$ 49 milhões aplicados ao longo do ano passado. Saiba mais em www.institutoccr.com.br.

Sobre a CCR MSVia

A CCR MSVia administra a BR-163/MS, cuja extensão é de 845,4 quilômetros, cruzando todo o Estado do Mato Grosso do Sul, desde a divisa com o Paraná, ao sul, na cidade Mundo Novo, até a divisa com o Mato Grosso, ao Norte, na cidade de Sonora. Ao todo, a rodovia passa por 21 municípios, entre eles, a Capital do Estado, Campo Grande. Mais de 1,6 milhão de habitantes são servidos pela rodovia, que tem papel fundamental na logística de transporte da agroindústria, do comércio e do turismo.