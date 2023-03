UNIÃO de Dourados convoca para Convenção Municipal neste dia 31

O Presidente do UNIÃO de Dourados, vereador Creusimar Barbosa, convoca os filiados para a Convenção Municipal a ser realizada dia 31 de março de 2023, das 17h às 19h, na Câmara Municipal de Dourados.

Veja o Edital:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente do União Brasil (UNIÃO) do município de Dourados (MS), na forma da Legislação vigente e do Estatuto desta agremiação partidária, convoca os seus filiados devidamente habilitados ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal do UNIÃO de Dourados, a ser realizada no dia 31 de março de 2023, com início às 17h e término às 19h, na Câmara Municipal de Dourados, sito à Avenida Marcelino Pires, 3495, Jardim Caramuru, nesta cidade, para deliberação da seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

1 – Eleição por voto direto e secreto do Diretório Municipal de Dourados, que será constituído por 11 (onze) membros efetivos, mais um terço de membros suplentes, 1 (um) Delegado titular e 1 (um) suplente à Convenção Estadual.

2 – Eleição e posse da Comissão Executiva do Diretório Municipal do UNIÃO de Dourados/MS.

O registro da chapa deverá ser realizado por escrito e perante à Comissão Executiva Municipal do partido, em horário comercial no seguinte endereço: Rua Pedro Rigoti, 1102, Jardim Santo André, Dourados (MS).

