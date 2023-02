Uma pessoa morre em novo terremoto na Turquia

Abalo sísmico ocorreu na província de Malatya

Um novo terremoto atingiu o sudeste da Turquia nesta segunda-feira (27) e deixou pelo menos uma pessoa morta e cerca de 70 feridas.

O abalo sísmico teve magnitude 5.6 na escala Richter e foi registrado às 12h04 (horário local), em Malatya, uma das províncias atingidas pelo tremor de 6 de fevereiro, que matou mais de 44 mil indivíduos na Turquia e quase 7 mil na Síria.

A emissora estatal TRT transmitiu um vídeo no qual é possível ver habitantes de um dos bairros de Malatya, capital da província homônima, correndo para as ruas em pânico por causa do novo terremoto.

O governo turco enviou equipes de busca e socorro para procurar eventuais vítimas do abalo sísmico desta segunda-feira.

Da AnsaFlash