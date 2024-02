Um milhão de refeições e 18 mil kits pedagógicos: compromissos da LBV para iniciar 2024

Instituição lança campanha nacional em prol da Educação para incentivar estudos e combater insegurança alimentar de estudantes

A Legião da Boa Vontade (LBV) iniciou, em janeiro, uma das maiores mobilizações sociais no Brasil para contribuir para a educação de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. No país, 32 milhões de meninas e meninos são impactados pela situação de pobreza em suas múltiplas dimensões — o que os deixam mais vulneráveis à falta de saneamento básico, à restrição alimentar e ao acesso à sala de aula e ao trabalho infantil, por exemplo. Um milhão desse público não frequenta os bancos escolares.

Como mais uma forma de contribuir para reverter esse cenário, a Instituição lança a sua tradicional campanha LBV — Educação: Futuro no Presente!, com o intuito de amenizar as desigualdades sociais provenientes do aumento dos níveis de pobreza e da fome no país.

Nessa iniciativa, a LBV fará a entrega de 18 mil kits pedagógicos a crianças e adolescentes, que são atendidos pelos serviços e programas socioeducacionais da Legião da Boa Vontade e os assistidos por entidades parceiras em todo o país. Uma ajuda e tanto para as famílias em situação de vulnerabilidade social que não possuem recursos para a compra de material escolar.

Outro compromisso importante é oferecer mais de um milhão de refeições, de janeiro a março, a crianças e adolescentes atendidos em suas unidades socioeducacionais. Afinal de contas, a boa alimentação na infância e na adolescência está diretamente relacionada ao desenvolvimento físico, mental e intelectual dos estudantes e representa reflexos a longo prazo que os acompanharão durante a vida.

Para cumprir com esse propósito, sua atitude faz toda a diferença. Daí o convite da Legião da Boa Vontade para que você participe dessa ação solidária. Essa campanha contribui com a melhoria na Educação e para a segurança alimentar das famílias. Garanta um futuro melhor no presente para milhares de meninas e meninos. Por isso, “quando a LBV chamar, atenda com o coração: DIGA SIM!” Saiba mais em www.lbv.org e faça sua doação.

A unidade da LBV, está localizada em Campo Grande, na avenida Dr. Gunter Hans, 5055 – Jd. Aero Rancho, setor VII, tel.: (67) 3378-1748.