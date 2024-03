UFGD: Termina nesta quinta as inscrições para cursos de idiomas

Terminam nesta quinta-feira as inscrições para o curso gratuito de idiomas da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). A oferta coletiva é destinada aos estudantes, técnicos e comunidades vinculadas à Rede IsF (Idioma sem Fronteiras).

Ao todo, são 2.875 vagas distribuídas entre os cursos de alemão, espanhol, francês, italiano, inglês e japonês.

Serão oferecidas mais de 110 turmas de diferentes níveis de aproveitamento, com foco no desenvolvimento de habilidades linguísticas para internacionalização, como a aplicação do idioma para fins acadêmicos, para interação no cotidiano ou para estreitar relações, por exemplo.

De acordo com a instituição, as aulas serão on-line, com duração de um mês ou de dois meses, a depender da carga horária escolhida.

O edital de abertura, assim como o portal de inscrições, podem ser acessados na página da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior).