UFGD leva tendências, oportunidades e os desafios da ovinocultura para a 56ª Expoagro

A 56ª Expoagro, de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, em Dourados, contará com ampla programação técnica voltada aos profissionais do campo, produtores e estudantes. No dia 19 de maio, acontece o XIII Simpósio da Ovinocultura, iniciativa da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). O simpósio vai ocorrer junto ao Encontro Técnico da Ovinocultura, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/MS).

Pela UFGD, coordena a iniciativa o professor Fernando Vargas Júnior, da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA). Há 16 anos ele conduz pesquisas sobre ovinos, especificamente sobre uma raça rústica e adaptada ao estado de Mato Grosso do Sul, chamada popularmente de “ovino pantaneiro”.

Com início às 8h, o evento abordará as tendências, as oportunidades e os desafios da ovinocultura, palestra que será seguida pelo tema “Manejando a pastagem como uma cultura para produção de ovinos”. Os participantes também terão apresentação sobre práticas associativistas, com foco para o caso do “Cordeiro Castrolanda”, palestra sobre assistência técnica e gerencial (ATeG) na Ovinocultura, pelo Programa ATeG, do SENAR/MS, mesa redonda e exposição do Programa ATeG em Agroindústria. O final das atividades está previsto para as 13h.

Ainda, outros dois eventos movimentam a programação voltada à ovinocultura, no dia 19 de maio: das 14h às 15h30, acontece o Dia de Campo ATeG Ovinos e, das 17h às 18h30, o público pode participar do workshop “Carne de Cordeiro: do Corte ao Fogo”. Ambos serão realizados de forma presencial e são, juntamente com o simpósio, voltados aos profissionais da área, estudantes e produtores rurais.

Os interessados podem efetuar a inscrição, que é gratuita, on-line (antecipada) ou presencial, a partir das 7h30, antes dos eventos, que serão realizados no Parque de Exposições de Dourados: Rua Valério Fabiano, 100, Jardim Alhambra. Todos, com exceção do Dia de Campo, serão ministrados no auditório do local.

A programação completa dos eventos sobre ovinocultura pode ser conferida nos links: XIII Simpósio da Ovinocultura – Dia de Campo ATeG Ovinos – Workshop Carne de Cordeiro: do Corte ao Fogo.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é a maior feira de agronegócio do Mato Grosso do Sul e está em sua 56ª edição. O evento, de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, é uma realização do Sindicato Rural de Dourados e organização da Opa Marketing Digital. A 56ª Expoagro tem o patrocínio da Brahma e apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Dourados, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sicredi, Senar MS, São Bento Incorporadora e Unigran.

Siga a Expoagro nas redes sociais: @expoagrodouradosoficial e facebook.com/expoagrodouradosoficial.