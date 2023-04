UFGD inscreve estudantes de ensino médio para bolsas de Iniciação Científica

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está com inscrições abertas para que alunos do ensino médio de escolas públicas e técnicas participem do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Ensino Médio (PIBIC-EM). As bolsas são de R$ 300 mensais para realização de atividades de pesquisa com orientadores da Universidade, nas diversas áreas de conhecimento, de setembro de 2023 a agosto de 2024.

O bolsista tem a oportunidade de conhecer o curso que tem interesse em concorrer no vestibular e de contribuir, na prática, com as pesquisas desenvolvidas na UFGD, durante oito horas por semana.

O foco do PIBIC-EM é o fortalecimento da disseminação das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, além do desenvolvimento de atitudes, habilidades e valores necessários à educação científica e tecnológica.

Os candidatos podem ser moradores de Dourados e de seus municípios vizinhos: Itaporã, Douradina, Maracaju, Rio Brilhante, Ponta Porã, Laguna Carapã, Caarapó, Fátima do Sul e Deodápolis.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e realizadas por meio de envio de documentos digitalizados, até 29 de abril, para o e-mail inic@ufgd.edu.br. A documentação necessária envolve: Ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo 1 do Edital n.º 04/2023/COPQ/PROPP/UFGD); Cópia do RG e CPF; Histórico ou Boletim Escolar do ano letivo de 2022 (ou do último ano cursado) e comprovante de matrícula no ano letivo de 2023.

A seleção acontece por análise de desempenho de cada estudante, calculando a média das notas e listando todos os inscritos em ordem decrescente de pontuação. A quantidade de bolsas será definida somente após a divulgação da quota institucional da UFGD junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), porém, a tendência é de seja mantida a quantidade de bolsas oferecidas no ano passado: 40 bolsas. Os alunos que não forem contemplados com a bolsa ficarão, automaticamente, em uma lista de espera.

Orientadores

As inscrições dos orientadores devem ser feitas mediante o preenchimento da ficha de inscrição (Anexo 2 do Edital n.º 04/2023/COPQ/PROPP/UFGD), que deverá encaminhada para o e-mail inic@ufgd.edu.br, antes ou durante a vigência da iniciação científica.

Dúvidas podem ser encaminhadas para a Coordenadoria de Pesquisa/PROPP/UFGD, por meio do e-mail inic@ufgd.edu.br e do telefone (67) 3410-2858.

Os editais estão publicados na página: https://editais.ufgd.edu.br/processo/18/processo