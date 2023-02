UFGD encerrará inscrições para o vestibular da Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu no dia 24

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) encerrará, na sexta-feira (25/02), o período de inscrições para o vestibular do curso de Licenciatura Intercultural Indígena – Teko Arandu (PSLIN-2023/UFGD). Somente indígenas das etnias Guarani ou Kaiowá podem se inscrever para este vestibular, pois o curso tem como objetivo formar educadores para atuar nas aldeias de Mato Grosso do Sul.

Para fazer a inscrição, que é gratuita, o candidato deve acessar o portal da UFGD. Quem não tiver computador com internet pode realizar a inscrição no Centro de Seleção da UFGD, que funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 19h, na Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso. Uma equipe de servidores do Teko Arandu também pode ajudar os candidatos que querem fazer a inscrição de forma presencial, na Faculdade Intercultural Indígena (FAIND), que fica na Cidade Universitária. Vale lembrar que, por conta do Carnaval, os dias 20, 21 e 22 de fevereiro serão de ponto facultativo na UFGD.

O vestibular vai acontecer no dia 2 de abril, em Amambai e Dourados. Pela manhã os candidatos terão que fazer uma redação em guarani, uma redação em língua portuguesa, e uma prova objetiva com 25 questões. À tarde, os candidatos passarão por uma prova oral em guarani.

O curso de Licenciatura Intercultural Indígena oferece 70 vagas, divididas entre quatro áreas do conhecimento: Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza. As aulas do Teko Arandu acontecem na modalidade de alternância, com períodos de aulas na universidade e atividades de ensino nas aldeias indígenas.

Para saber mais sobre o vestibular, acesse o edital. Para tirar dúvidas entre em contato com a Coordenadoria do Centro de Seleção pelos telefones (67) 3410-2840, (67) 3410-2846 e (67) 99332-4046 (WhatsApp) ou, ainda, pelo e-mail cs.indigena@ufgd.edu.br.