UFGD divulga programa internacional para formação de futuros profissionais do serviço público

Estudantes da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) que cogitam a possibilidade de trabalhar no setor público estão convidados a se candidatar para participar de uma capacitação internacional que vai acontecer na Colômbia, na Espanha e no Rio de Janeiro, entre outubro e dezembro. O Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina (PFFPAL), da Fundação Botín, tem como objetivo incentivar os universitários a comprometerem-se com suas sociedades a partir do serviço público, visando o bom funcionamento das instituições públicas e o desenvolvimento social, econômico e sustentável de países da América Latina.

A formação começa em 16 de outubro, na Universidade de los Andes, em Bogotá – Colômbia, passará pela Espanha e se encerrará na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro – Brasil, no dia 01 de dezembro. Os temas trabalhados englobam gestão de projetos, economia, inovação no setor público, oratória, criatividade, filosofia política, entre outros.

Bárbara Battistoti é estudante de Psicologia da UFGD e participou do PFFPAL em 2021, e reforça o convite a todos os estudantes da universidade. “O setor público sempre me pareceu atrativo pela possibilidade de atuar no coletivo e ter um impacto social significativo. Quando me deparei com a oportunidade de participar do PFFPAL, não pensei duas vezes. A princípio, me interessei pela qualidade do programa, que conta com a participação de nomes de peso. Na minha edição, por exemplo, tivemos palestras com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), um dos ex-presidentes da Colômbia e a primeira-ministra indígena da Bolívia. Além disso, temos formações acadêmicas em universidades prestigiadas, como a Universidad de Salamanca (Espanha), uma das mais antigas do mundo, e a Universidad de Los Andes (Colômbia), uma das melhores da região”, conta Bárbara.

A estudante destaca que durante o programa ela fez visitas ao Valle del Nansa e ao Caminho de Santiago. “No Valle del Nansa, tivemos uma vivência imersiva numa região rural no norte da Espanha, onde pudemos nos vincular enquanto grupo e, sinergicamente, trabalhar juntos para alcançar os objetivos propostos nas atividades ao ar livre que realizamos por lá. O Caminho de Santiago dispensa apresentações e foi, com certeza, o momento mais reflexivo e intenso do programa, já que fomos incentivados a encará-lo como uma aventura interna e pensar: qual caminho estou trilhando para mim mesmo?”, relata Bárbara.

De acordo com a acadêmica de Psicologia, após o intercâmbio os participantes podem a integrar duas redes de pessoas comprometidas com a função pública na América Latina. “Convido quem se interessar a conhecer a Red Latinoamericana de Servidores Públicos, a rede alumni latinoamericana do PFFPAL e a Rede Vocare. Em 2022, participei ativamente na Diretoria Executiva da Vocare e agora sigo contribuindo em projetos pontuais. Poder construir coletivamente ao lado de pessoas extraordinárias e inspiradoras é um lembrete de que o melhor do PFFPAL são as pessoas”, diz a acadêmica da UFGD, que tem interesse em seguir carreira dentro da saúde pública. “O programa fortaleceu uma valiosa compreensão de que, como psicóloga, meu trabalho transcende a clínica. Se meu compromisso é com a saúde mental e se considero os Determinantes Sociais da Saúde, é imprescindível que eu me dedique às políticas públicas que visem promover o bem-estar e a saúde da população”, avalia Bárbara. Ela gravou um podcast contando mais sobre sua experiência no intercâmbio promovido pela Fundação Botín.

Os acadêmicos da UFGD interessados devem ler o edital de seleção na íntegra e entrar em contato com o Escritório de Assuntos Internacionais (ESAI), que vai auxiliar em todo o processo. O candidato deverá enviar os documentos requisitados ao e-mail esai.mobility@ufgd.edu.br, até 08/05/2023.