UFGD divulga o resultado preliminar do Vestibular 2024

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou nesta sexta-feira (21/12) o edital com o resultado preliminar do Vestibular 2024. A divulgação ocorre 11 dias após a data prevista pelo cronograma do edital de abertura, mas acontece antes do estipulado pelo edital de retificação do mesmo cronograma, que foi publicado em 11 de dezembro. Pela retificação, o resultado preliminar seria anunciado somente em 9 de janeiro.

O edital apresenta o resultado preliminar e a classificação preliminar divididos entre ampla concorrência e vagas reservadas e com os dados da nota da redação, da prova objetiva e do score. A classificação final será informada no resultado final, que está previsto para ser divulgado em 9 de janeiro.

Aqueles que desejarem contestar o resultado preliminar devem apresentar o requerimento de recurso das 8h de 27/12 até as 17h de 28/12 de 2023, devidamente fundamentado, por meio da Área do Candidato (https://selecao.ufgd.edu.br). Os passos são os seguintes: ir em “Recurso”, clicar nas opções “Novo Recurso” e “Tipo de recurso” (Resultado Preliminar), fundamentar e salvar. Caso julgar necessário, anexar documentos e, para finalizar, clicar em “Enviar”.

A publicação ainda no ano de 2023 foi resultado do empenho das equipes do Centro de Seleção da UFGD, de correção das redações e da Coordenadoria de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação, que trabalharam incessantemente para reverter o prejuízo no calendário causado pelas duas semanas (28/10 a 09/11) em que o Sistema de Seleção esteve paralisado por causa da avaria de equipamentos armazenados na sala do datacenter da UFGD. O problema atingiu os sistemas de tecnologia da informação (TI) da instituição e comprometeu o andamento das atividades administrativas e acadêmicas, entre elas o cronograma dos vestibulares.

Preparando-se para matrícula

De acordo com o cronograma do vestibular, a convocação para matrícula será feita em 17 de janeiro. Conforme a classificação e o número de vagas, a Secretaria Acadêmica da Pró-reitoria de Ensino de Graduação fará a convocação para matrícula dos aprovados em primeira chamada.

Quem quiser pode se antecipar e organizar os documentos para matrícula conforme a lista de Documentação Geral, que consta no Edital acima.

I. Documento de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (Diploma/Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Certificado de Conclusão do EJA ou Certificado de Conclusão de Educação Profissional de Nível Técnico ou equivalente). O candidato que não apresentar esse documento não realizará a matrícula;

II. Histórico Escolar do Ensino Médio;

III. Certidão de Nascimento ou Casamento;

IV. RG. No caso de candidato estrangeiro, deverá apresentar a cópia da Carteira de Registro Nacional Migratório;

V. Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

VI. Certificado de Reservista ou prova de que está em dia com as obrigações militares (para o candidato do sexo masculino e com mais de 18 anos);

VII. Título Eleitoral (obrigatório para o candidato com, no mínimo, 18 anos e facultativo para o candidato com 16 ou 17 anos);

VIII. Certidão de Quitação Eleitoral (obrigatório para o candidato com, no mínimo, 18 anos e facultativo para o candidato com 16 ou 17 anos); e,

IX. Uma fotografia 5x7cm frontal datada e recente.