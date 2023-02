UFGD convida empresários de restaurantes e lanchonetes a participar de pregão eletrônico para novo contrato da Cantina

Mais de sete mil pessoas circulam diariamente pela Cidade Universitária, onde estão instaladas a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Apesar do grande número de estudantes, professores e servidores que trabalham nas universidades, ainda há poucas opções de lanchonetes e restaurantes na região.

Pensando em diversificar os alimentos e as refeições oferecidas no campus, a UFGD fará uma licitação para selecionar uma empresa que venha a atender no espaço da Cantina. A empresa que assumir o local deverá disponibilizar opções que não são ofertadas no Restaurante Universitário (RU), como itens de lanchonete e de cafeteria, além de lanches e de porções. Esse estabelecimento vai funcionar em um ambiente que foi recentemente reformado, com área total de 211,50 metros quadrados. O refeitório da Cantina tem 143,25 metros quadrados, com estimativa de acomodar 56 clientes sentados por vez. A empresa deverá atender das 6h30 às 21h45, de segunda à sexta-feira, podendo optar por funcionar também aos sábados.

Procedimentos para a licitação

Podem participar da licitação microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas da área de alimentos. Será exigido que a empresa comprove experiência mínima de 12 meses na prestação dos serviços e na produção e na distribuição de 100 refeições ou lanches por dia. Os empreendimentos interessados devem conferir os critérios para qualificação técnica do vencedor da licitação, publicados no edital que está disponível no Portal Compras Net e, também, no Portal da UFGD. O edital conta, ainda, com o Termo de Referência que apresenta as regras para execução do contrato, como cardápio mínimo a ser executado, aspectos relacionados à qualidade dos produtos ofertados, entre outros itens.

A Taxa Anual de Exploração do Espaço Físico será de R$ 50.448,84, equivalente ao valor mensal de R$ 4.204,07. A proposta vencedora será a que apresentar a maior oferta a partir desse valor. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses.

O processo licitatório ocorrerá no dia 28 de fevereiro, às 9h (horário de Brasília). O pregão eletrônico para cessão administrativa de espaço destinado à Cantina da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) será realizado por meio do sistema Compras Gov, no link www.gov.br/compras.

As empresas interessadas devem fazer cadastro prévio de acesso no Compras Gov e inserir sua proposta no sistema antes do início do pregão eletrônico. Em caso de dúvida, a equipe da Divisão de Administração de Contratos e Estruturas da Assistência Estudantil estará atendendo via e-mail dica@ufgd.edu.br ou no telefone (67) 3410-2735.