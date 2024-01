UFGD abre licitação visando contratar empresa para atender os serviços do Restaurante Universitário

Todos os dias, mais de 7 mil pessoas circulam pela Cidade Universitária de Dourados, onde ficam os campi da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). O local fica a 13 quilômetros do centro da cidade de Dourados e, devido à distância, o Restaurante Universitário (RU) da UFGD é o principal serviço que garante alimentação balanceada, com qualidade sanitária e preço justo para estudantes, servidores e visitantes.

A UFGD é responsável pela estrutura, mas a alimentação fornecida no RU é elaborada e comercializada por estabelecimentos do ramo de alimentação, que são selecionados por meio de pregão eletrônico, obedecendo a legislação vigente. Nesta semana, a UFGD divulgou edital da licitação que visa selecionar uma nova empresa para atuar no RU. A estimativa é de que a nova administração passe a vigorar no RU a partir de março de 2024.

SOBRE A LICITAÇÃO

A empresa selecionada deverá produzir e ofertar refeições nutricionalmente balanceadas e em condições higiênico-sanitárias adequadas a toda a comunidade acadêmica e a visitantes. A organização que quiser participar do pregão deverá comprovar experiência mínima de 18 meses (em períodos sucessivos ou não) na prestação dos serviços, por meio da produção e de distribuição de 400 refeições por dia.

O RU é composto por salão amplo, cozinha equipada, sala de lavagem de pratos, sala de lavagem de panelas, escritório, depósito, banheiros, entre outros espaços que estão à disposição para visitação das empresas interessadas.

Os interessados devem conferir o edital que está disponível no Portal de Compras do Governo Federal e no Portal da UFGD e conta com o Termo de Referência que apresenta as regras para execução do contrato, como cardápio mínimo a ser executado, aspectos relacionados à qualidade dos produtos ofertados, entre outros itens.

A proposta vencedora será a que apresentar a oferta de menor valor da refeição, sendo o custo estimado em R$17,66 (máximo aceitável), além de taxas de aluguel e de energia elétrica. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 10 (dez) anos de acordo com a Lei de Licitações nº 14.133/2021.

O período para a entrega de propostas já está aberto (desde 23 de janeiro de 2024, às 8h) e vai até 6 de fevereiro de 2024, às 9h (horário de Brasília), data do pregão eletrônico. Os interessados devem fazer cadastro prévio no site Compras Gov e inserir suas propostas antes do início do pregão.

Para mais informações sobre os procedimentos da licitação, o contato deve ser feito com a Coordenadoria de Compras da UFGD, por meio do e-mail compras@ufgd.edu.br ou do telefone (67) 3410-2800.

Em caso de dúvida sobre o Termo de Referência e o agendamento de visitas para melhor dimensionamento da proposta, o contato deve ser feito com a equipe da Divisão de Alimentação e Moradia Estudantil (DAME) da Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROAE), que atende via e-mail proae.dame@ufgd.edu.br ou pelo telefone/WhatsApp (67) 3410-2735.