UEMS realiza arraiá neste sábado na Praça Antônio João em Dourados

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza o Arraiá da UEMS 2022 em Dourados, neste sábado (20), a partir das 17h, na Praça Antônio João. O evento, que já se tornou tradição no município, retorna após 2 anos suspensa, com grandes atrações musicais: Banda NHS, Grupo Sampri e Banda Terra Seca.

Nas palavras do reitor da UEMS, prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho, “é com grande alegria que a Universidade retorna com este importante evento depois de 2 anos. O Arraiá da UEMS é um dos maiores eventos culturais do município, e que atrai grande público de Dourados e de municípios da região num momento de celebração. Estão todos convidados!”.

A entrada será gratuita e o evento contará com barracas organizadas pela comunidade universitária da UEMS com diversas comidas típicas de Arraiá: espetinho, cachorro-quente, pastel, milho e derivados, bolos e tortas, arroz carreteiro, caldos, isca de carne, mini-pizzas e canjica.

“O Arraiá da UEMS tem o objetivo de promover o fortalecimento dos laços entre a universidade e a comunidade douradense e cidades circunvizinhas, através deste importante patrimônio cultural brasileiro que são as festas juninas. Um momento de descontração e de muita alegria com o nosso povo sulmatogrossense”, destaca a pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da UEMS, profa. Dra. Erika Kaneta Ferri.

Programação dos Shows

Banda NHS – Das 17h às 19h

Grupo Sampri – Das 20h às 22h

Banda Terra Seca – Das 22h às 00h