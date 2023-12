UEMS prorroga inscrições para concurso de professor universitário

A carga horária varia entre 20h e 40 horas semanais e os salários podem chegar a R$ 10 mil

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) prorrogou até 8 de janeiro as inscrições para concurso público de provas e títulos para contratação de professor de ensino. A carga horária varia entre 20h e 40 horas semanais e os salários podem chegar a R$ 10 mil. O edital com a nova data foi divulgado nesta segunda-feira (18) no DOE (Diário Oficial do Estado).

As vagas são destinadas a professores com titulação de doutorado. A remuneração para uma jornada de 40 horas semanais é R$ 10.200,29, já para a jornada de 20 horas o salário previsto é de R$ 5.100,14.

Para se inscrever no cargo desejado, o candidato deve acessar este link e selecionar a vaga pretendida. Após preencher a ficha de inscrição do formulário do Google, o candidato deve pagar a taxa de inscrição e enviar os documentos obrigatórios.

Confira a lista de vagas:

Dourados

Língua Inglesa (1)

Campo Grande