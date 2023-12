UEMS inicia mês comemorativo de 30 anos contando histórias inspiradoras de profissionais formados

Universidade completa três décadas no dia 20 de dezembro

Dezembro será um mês de comemorações na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em decorrência de seu aniversário de 30 anos que será no dia 20. Esta sexta-feira (1º), inicia com o lançamento da reportagem especial “UEMS Transforma Vidas”, nela estão histórias inspiradoras de sete egressos da UEMS.

A reportagem produzida pela Diretoria de Comunicação da UEMS pode ser conferida neste link.

Com mais de 20 mil diplomados nas graduações e pós-graduações (mestrados, doutorados e especializações) ao longo destas três décadas, os entrevistados desta reportagem representam uma pequena fração de exemplos de sucesso que refletem a qualidade da formação que a Universidade oferta, nas mais diversas áreas do conhecimento: das Ciências Biológicas ao Direito; da Zootecnia à Física e da Enfermagem ao Normal Superior.

Série de reportagens

A partir da próxima semana, serão publicadas, no portal institucional da UEMS, reportagens sobre diversas áreas de atuação da Universidade e os avanços dos últimos anos de investimentos no ensino, politica de cotas, pós-graduação, pesquisa, inovação, internacionalização, extensão, bolsas e auxílios, construções entre outras.

Corrida

No sábado (09/12) o dia iniciará com a “1ª Corrida de Rua UEMS para Sempre”, promovida pela Associação de Docentes da UEMS (Aduems). A corrida de 30 anos da UEMS terá o percurso de 5km, com início as 7h e saída da sede da Aduems – localizada na Rua Onofre Pereira de Matos, nº 1189, no Centro de Dourados.

Exposição fotográfica

Às 9h30, no sábado (09/12), na Casa da Cultura – Espaço Guaraoby da UEMS será aberta a “Exposição Fotográfica UEMS 30 anos: A educação faz história e transforma vidas”.

Também será disponibilizada a Linha do Tempo com o histórico da UEMS que ficará acessível no site institucional.

Lançamento de livro comemorativo

Na ocasião do dia (09/12) também ocorrerá o lançamento do livro “UEMS 30 anos: Histórias e memórias de uma universidade inclusiva e de qualidade socialmente referenciada”, com dois volumes. Sob organização das professoras Celi Corrêa Neres, Maria José de Jesus Alves Cordeiro, Erika Kaneta Ferri e Sandra Espíndola Macena, a obra é escrita por docentes e profissionais técnicos da Universidade. Os volumes abordam sobre: Parte I – História da UEMS: Institucionalização, políticas e tessituras; Parte II – História da UEMS: Memórias, personagens e práticas.

Baile

No período noturno, do sábado, ocorrerá o bailei “UEMS para sempre” realizado pela Aduems e pelo Sindicato dos Profissionais Técnicos da Educação Superior da UEMS (Sintuems).

Sobre a UEMS

Em 2023, ao completar 30 anos, a Universidade está presente em 29 municípios, sendo 15 unidades físicas, 13 polos de EaD pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) e ainda em munícipios com cursos de oferta única. Hoje, tem mais de 70 cursos de graduação, quatro doutorados, 17 mestrados e 12 especializações lato sensu.