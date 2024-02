UEMS divulga lista de inscritos no Processo Seletivo do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública

Recursos podem ser solicitados nos dias 15 e 16/02

A Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), torna pública a lista dos/as candidatos/as inscritos/as do processo seletivo do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública – Modalidade EaD, em parceria com a Escola de Governo de Mato Grosso do Sul – ESCOLAGOV, com vistas à seleção de candidatos/as para o preenchimento das vagas para o curso de graduação em Tecnologia em Gestão Pública, modalidade EaD, ofertado nos Polos de Campo Grande, Coxim, Dourados e Mundo Novo, com ingresso no ano letivo de 2024, mediante as condições estabelecidas neste Edital e demais disposições legais.

Confira AQUI o edital.

Recurso

O/A candidato/a poderá recorrer no período de 15/02/2024 até às 23h59 de 16/02/2024, podendo versar sobre erro e/ou inconsistência de dados na publicação da Lista dos/as Candidatos/as Inscritos/as. O recurso deverá ser encaminhado ao e-mail dind@uems.br, devidamente fundamentado e instruído em formulário específico, conforme ANEXO I do edital, contendo justificativa e cópia digitalizada de documentos para comprovação, sob pena de não conhecimento.