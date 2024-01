UEMS/Campo Grande: Mestrado em Geografia abre inscrições para 1ª turma de aluno regular

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu Mestrado em Geografia (PPGEO), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Campo Grande, área de concentração em Integração, Território e Ambiente, torna público o presente Edital para abertura de inscrições para seleção de alunos regulares para ingresso no ano de 2024. São 11 vagas ofertadas, distribuídas em 5 vagas para ampla concorrência, 2 para pessoas negras (pretas e pardas), 1 para indígenas, 1 deficientes, 1 quilombolas e 1 para travestis e trans.

Poderão se inscrever no processo seletivo, portadores de diploma de curso superior de qualquer área de formação, ou candidato que estejam cursando o último semestre de cursos de Ensino Superior que, no ato da matrícula, apresente os documentos comprobatórios da colação de grau.

O período de inscrições vai até às 16h00 do dia 26 de janeiro de 2024 (horário oficial de Mato Grosso do Sul). O(a) candidato(a) deve acessar o endereço eletrônico http://posgraduacao.uems.br/uems-sigpos/portal, após o cadastro o candidato deve emitir boleto e pagar a taxa de inscrição no valor de R$100,00. Por fim, o candidato deve acessar o endereço eletrônico https://ead4.uems.br para complementação dos documentos de inscrição.

É de inteira responsabilidade do(a) candidatos(a) a consulta dos resultados, o cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital, bem como o acompanhamento de eventuais alterações por meio do endereço eletrônico. O resultado do processo seletivo está previsto para o dia 04 de março de 2023.

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pela Secretaria Executiva Stricto Sensu Geografia, curso de Mestrado, modalidade acadêmica, da Unidade Universitária de Campo Grande, da UEMS por e-mail ppgeo@uems.br.