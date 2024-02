UEMS/Campo Grande: Mestrado em Geografia abre 31 vagas em processo seletivo para aluno especial

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu Mestrado em Geografia, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Campo Grande, está com inscrições abertas para o primeiro semestre letivo de 2024, vagas de aluno especial.

Você sabe quem é o(a) aluno(a) especial? É aquele que concluiu a graduação e não apresenta vínculo com Programa de Pós-graduação da UEMS, podendo cursar apenas disciplinas isoladas do Programa, sem direito ao diploma de mestre, mas com direito a uma declaração, constando somente as disciplinas cursadas e aprovadas nessa modalidade. O aluno especial ficará sujeito às mesmas normas estabelecidas para os alunos regulares.

Será aceita a inscrição de graduados em todas as áreas do conhecimento, desde que portadores de diploma de curso superior autorizado e reconhecido pelo órgão competente. Também poderá ser aceita a inscrição de candidato que estiver cursando o último semestre do curso de graduação e que, no ato da matrícula, apresente os documentos comprobatórios da colação de grau. Já o aluno de outro Programa de Pós-Graduação, de outras instituições, que pretenda cursar disciplinas no Programa será inscrito com a nomenclatura de Aluno Especial.

O período de inscrição vai de 21 de fevereiro a 11 de março, pelo endereço eletrônico https://sigpos.uems.br/uems-sigpos/portal. A taxa de inscrição tem o valor de R$100,00.

Serão ofertadas três disciplinas, com aulas às segundas e terças-feiras, nos períodos matutino e vespertino, na modalidade presencial.

As disciplinas são:

– Análise do desenvolvimento e da dinâmica regional. (Prof. Daniel Frainer) –> 15 vagas;

– Políticas econômicas no Brasil e Mato Grosso do Sul. –> (Prof. Mateus Abrita) 10 vagas;

– Planejamento e gestão de bacias hidrográficas. (Profa Maria Helena Andrade) –> 6 vagas.

Tenho direito a isenção da inscrição?

Haverá isenção total da taxa de inscrição ao(a) candidato(a) que se enquadre nos seguintes critérios:

I) Lei nº 2.557, de 13 de dezembro de 2002 (Regulamentada pelo Decreto nº 11.232, de 27 de maio de 2003), que versa sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição para desempregados, os carentes e trabalhadores que ganham até 03 (três) salários mínimos por mês.

II) Lei n. 2.887, de 21 de setembro de 2004, que versa sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição para o doador voluntário de sangue, coletado por instituição autorizada pela Rede Hemosul-MS (Hemorrede de Mato Grosso do Sul).

III) Lei nº 4.827, de 10 de março de 2016, que versa sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição para o doador de medula óssea, coletado por instituição autorizada pela Rede Hemosul-MS (Hemorrede de Mato Grosso do Sul).

IV) Lei nº 5.386, de 30 de agosto de 2019, que versa sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição para eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul que prestaram serviços no período eleitoral, visando à preparação, execução e à apuração de eleições oficiais, em plebiscitos ou em referendos.

V) Lei nº 6.003, de 15 de dezembro de 2022, que versa sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição para jurado que compuser o Conselho de Sentença nas Varas do Tribunal do Júri de Mato Grosso do Sul.

VI) os servidores do quadro efetivo da UEMS ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição, conforme Deliberação CA/COUNI-UEMS nº 013, de 08/09/2009, devendo o candidato comprovar o vínculo efetivo mediante apresentação de cópia do holerite ou uma declaração emitida pelo Setor de Registro Funcional da Universidade.

A solicitação de isenção deverá ser feita por e-mail (ppgeo@uems.br) enviando os comprovantes de que o(a) candidato(a) se enquadra em uma das leis, além de cumprir os demais critérios descritos no edital, de 21 a 23 de fevereiro.

O processo seletivo é regido pela política de ações afirmativas para pessoas negras, indígenas, com deficiÊncia, quilombolas, travestis e transsexuais, portanto os (as) candidatos (as) autodeclarados (as) para cotas concorrerão, exclusivamente, às vagas reservadas para a sua modalidade.

Informações completas estão disponíveis na página do curso. Quaisquer dúvidas devem ser enviadas para o e-mail ppgeo@uems.br.