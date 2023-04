UDAM realiza eleição e reelege Nunes para mais um mandato

A UDAM – União Douradense de Associações de Moradores – realizou eleição para escolha da nova diretoria no último domingo em sua sede. O atual presidente Nunes foi reeleito, e tem agora como seu vice Marcelo Garcia. O mandato é de 4 anos.

Instituição de grande importância para a mobilização de demandas nos bairros da segunda maior cidade do estado de Mato Grosso do Sul, a eleição contou com a presença de membros da Federação das Associações de Moradores do Mato Grosso do Sul (FAMEMS). Estiveram presentes o Presidente Edson Maidana, a Primeira Secretária Elza Alves Matos e o membro da Diretoria Valteir Pereira dos Santos.

Desta vez, a eleição para UDAM foi marcada pela convergência, ou seja, muitas conversas foram feitas até chegar em um projeto de consenso. Setores divergentes da política douradense aceitaram e defenderam Nunes e Marcelo Garcia, como Presidente e Vice-Presidente da instituição.

Todos os deputados estaduais de Dourados foram convidados, Lia Nogueira (PSDB) foi a primeira a chegar e parabenizar a nova diretoria, além dela, apenas Renato Câmara (MDB) mandou seu representante. Zé Teixeira já havia parabenizado a articulação de Nunes. Neno Razuk (PL) e Gleice Jane (PT) não compareceram e não mandaram representantes.

Os vereadores Daniel Junior (Patriota) e Olavo Sul (MDB) também prestigiaram as eleições, assim como o Assessor Especial do Departamento de Assuntos Comunitários o Peninha (Cidadania). O Procurador Municipal Dr Paulo César Nunes, o Advogado Dr Eudélio, presidente do Partido Progressista e o Prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP) marcaram presença.

Presidentes e presidentas de bairro se deslocaram de todas as partes da cidade, inclusive dos distritos, votaram e permaneceram para a confraternização de posse. Em seu discurso, Nunes disse: “Muitas pessoas participaram dessa chapa, a coisa não foi discutida apenas por dois ou três, todos que estão aqui dividiram conosco a articulação política. Dourados precisa de articulações políticas que venham para agregar, as brigas nunca levam ninguém a lugar algum.”

A partir de agora, a UDAM deverá colaborar com associações de bairro inscritas em seu cadastro, viabilizar demandas, buscando a resolução mais serena e célere possível.