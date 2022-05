Ucrânia diz ter encontrado 765 corpos de civis na região de Kiev

Arredores da capital foram palco de possíveis crimes de guerra

As autoridades da Ucrânia já encontraram corpos de 765 civis, incluindo 30 crianças, na região da capital Kiev desde o início de abril.

O balanço foi fornecido nesta quarta-feira (13) pelo vice-procurador regional, Oleg Tkalenko. “Esse é apenas o início. Acabamos de começar a trabalhar nas maiores cidades, como Borodyanka, Gostomel, Irpin e Bucha”, disse Tkalenko ao jornal britânico The Guardian.

“Documentar corretamente cada indivíduo exige tempo e esforço, mas precisamos fazer isso para ter evidências. Acho que [os russos] deixaram de propósito os corpos dos civis que eles mataram nas ruas e proibiram as pessoas de sepultá-los para intimidar a população”, acrescentou.

As tropas da Rússia deixaram a região de Kiev no fim de março para se concentrar na conquista do Donbass, no leste da Ucrânia, e a retirada permitiu a descoberta de diversos indícios de crimes de guerra contra a população civil.

Em cidades como Borodyanka, Bucha e Irpin, as autoridades ucranianas encontraram corpos largados nas ruas, cadáveres com sinais de tortura e valas comuns com dezenas de mortos. Também há relatos de violência sexual contra mulheres.

“A Ucrânia é uma cena de crime. Estamos aqui porque temos motivos razoáveis para acreditar que foram cometidos crimes no âmbito da jurisdição do tribunal. Precisamos dissolver a névoa da guerra para chegar à verdade”, disse na última quarta o procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, em visita a Bucha.

A Rússia nega as acusações e diz que a Ucrânia montou uma “farsa” para prejudicar as negociações para um cessar-fogo.

Da AnsaFlash