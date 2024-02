Ucrânia diz que matou quase 400 mil soldados russos

Kiev relatou dificuldades contra Moscou na área de Avdiivka

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia anunciou nesta quinta-feira (15) que o número de soldados russos abatidos pelo Exército de Kiev está próximo de 400 mil.

De acordo com o balanço divulgado pelos ucranianos, a Rússia sofreu 399.090 baixas ao longo do conflito, sendo 950 nas últimas 24 horas.

Desde o dia 24 de fevereiro de 2022, quando Kiev foi invadida por Moscou, os militares da Ucrânia destruíram 6,4 mil tanques inimigos, 12 mil veículos blindados de combates, 25 navios de guerra, um submarino, 332 aviões e 7,4 mil drones.

A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia disparou ao menos 26 mísseis de vários tipos sobre o país, mas 13 foram abatidos pelas defesas aéreas de Kiev.

No entanto, o Exército ucraniano enviou com urgência a terceira brigada de assalto à zona de Avdiivka para reforçar as tropas que passam por dificuldades em virtude dos contínuos ataques dos russos.

O novo chefe das forças ucranianas, Oleksandr Syrsky, expressou preocupação com a situação precária na linha de frente durante uma visita ao leste da nação juntamente com o ministro da Defesa, Rustem Umerov.

O governo da Espanha informou que enviará “em breve” mais veículos de transporte blindado para a Ucrânia e armamentos para defesa antiaérea.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), por sua vez, disse que os países aliados assinarão um acordo sobre duas novas iniciativas de aquisição de multinacionais focadas em munições e mísseis, que deverão “aumentar a capacidade industrial de defesa, reabastecer rapidamente os arsenais e continuar a apoiar a Ucrânia”.

Da AnsaFlash