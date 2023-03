TV Educativa passa a transmitir sessões do Legislativo da Capital na TV aberta

Com o objetivo de dar transparência e de aproximar a população campo-grandense do Legislativo Municipal, pela primeira vez na história, as sessões ordinárias e os programas produzidos pela TV Câmara serão transmitidos pela TV aberta no canal 4.2 da TV Educativa, utilizando o recurso de multiprogramação.

As transmissões serão possíveis devido a um acordo de cooperação técnica entre a Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul) e a Câmara Municipal de Campo Grande, assinado nesta terça-feira (7), com a presença do vice-governador, Barbosinha.

Representando o governador Eduardo Riedel, Barbosinha frisou que a iniciativa expande as possibilidades de interação com o público e conecta os vereadores com a sociedade. “Isso é importante para que as pessoas possam compreender o trabalho do legislador, do vereador, que é o ‘para-choque’ de uma administração. É por cada representante municipal que chegam muitas demandas da sociedade para o Governo. São eles que estão mais perto dos problemas e fazem essa interlocução, a ponte, trazendo ao conhecimento dos Executivos Municipal e Estadual as necessidades da nossa gente”, pontuou.

O trabalho do Legislativo de Campo Grande não somente chegará aos lares da Capital, mas também em 52 municípios do Mato Grosso do Sul até o final deste ano, segundo reforçou o presidente da Fertel Elias Mendes Oliveira. “A TV Educativa é transmitida hoje em 20 municípios do Mato Grosso do Sul. Já a rádio tem alcance de 200 quilômetros a contar da sede da fundação em Campo Grande. A meta estabelecida pelo governador Eduardo Riedel é que haja uma expansão no alcance da TV. Com os projetos que serão implantados o sinal vai chegar em mais 30 municípios até final de 2023, levando conteúdo de qualidade e informação a muitos municípios sul-mato-grossenses”, detalhou Elias.

O presidente da Casa de Leis Municipal, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, também fez questão de reforçar que era um dia histórico para o Legislativo Municipal e um sonho que se realiza com a parceria. “Deixaremos um legado nesta Casa que contribui para democratizar o trabalho dos vereadores e chegar mais perto dos campo-grandenses. Quero agradecer ao governador Eduardo Riedel e ao Barbosinha por estar ao nosso lado levando nosso trabalho a população do nosso município”, comentou.

Outro papel importante das transmissões, que já começaram a ser feitas na sessão de hoje, é o de fortalecer os pilares da gestão de Eduardo Riedel: um Governo próspero, verde, inclusivo e digital. “Esse digital vem com ações como esta, que conectam os cidadãos com os seus representantes. Além disso, fortalecem sobremaneira o municipalismo da gestão, devolvendo à sociedade uma prestação de serviço, de forma clara e próxima, de quem elegeu os seus representantes. Levar as informações do trabalho de vocês à nossa sociedade é um serviço que o Governo do Estado ajuda a executar com muita responsabilidade, consolidando e fortalecendo a democracia”, explicou o vice-governador.

As sessões serão transmitidas, ao vivo, às terças e quintas-feiras, no canal 4.2.