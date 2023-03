Tribuna Livre marcou sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Ponta Porã

Os vereadores e vereadoras de Ponta Porã promoveram a 5ª sessão ordinária do ano. A sessão ordinária de 7 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, foi marcada pelo uso da Tribuna Livre em dois momentos.

O advogado Celso Reic Urbieta, utilizou o espaço para apresentar uma obra, resultado de pesquisa recente. O livro “Compliance como instrumento de governança pública. Estudo de caso: Jateí-MS.

A obra trata de um estudo de caso, efetuado no Município de Jateí e que serviu de base para fundamentar pesquisa de mestrado do autor. Segundo ele, o livro procura apresentar aos gestores públicos e suas assessorias, informações valiosas, contribuindo para que a administração pública seja exercida rigorosamente dentro das normas legais.

Quem também utilizou a Tribuna Livre foi o Secretário Municipal de Saúde, Patrick Derzi, que alertou sobre a situação do setor. Ele apresentou boas notícias, como a contratação de uma empresa que deverá fazer os exames de mamografia, terminando em poucos dias com a demanda reprimida. O contrato vai permitir a realização de uma média de 60 exames por mês.

Na sessão os vereadores aprovaram em regime de urgência especial um Projeto de Lei que dispõe sobre a criação da Comissão especial de Revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Em primeira votação foram deliberados os projetos de lei: PL Nº 41/2022/CM que dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a títulos de inscrição em concursos públicos, no âmbito municipal, para cidadãos que tenham prestado serviço eleitoral, de autoria da Vereadora Kamila Alvarenga. E o PL Nº 48/2022/CM, que atribui denominação ao Corredor Público situado no quilômetro 4 da rodovia MS 380, de autoria do Vereador Kleber Ortiz.