Três toneladas de peixes são soltas no Antenor Martins para Semana Santa em Dourados

Pesca está liberada no Parque do Lago até o próximo domingo entre 7h e 17h com limite de três espécies por pessoa

O lago do Parque Antenor Martins já está abastecido para a liberação da pesca durante a Semana Santa. Nesta terça-feira (4), carga de aproximadamente três toneladas de peixes foi despejada em ação com a presença do prefeito Alan Guedes e alunos na EM Profª Avani Cargnelutti Fehlauer que fizeram festa a cada tanque de peixes aberto. A partir desta quarta-feira (5) até o domingo (9) de Páscoa, a população poderá desfrutar do lazer respeitando algumas regras.

Para essa semana de pesca liberada, a Prefeitura de Dourados, através da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, adquiriu mais de 2 mil unidades de peixe com peso médio de 1,5 kg. A espécie predominante é de pacu, mas alguns exemplares de curimba, carpa e pintado também foram despejados, que se juntam aos peixes já presentes no lago de ações anteriores.

Durante os cinco dias de pesca liberada, a atividade poderá ser feita entre 7h e 17h, sem nenhum custo. O limite é de três unidades para cada pessoa, independente da espécie do pescado. “No ano passado, aproximadamente mil pescadores por dia passaram pelo Parque do Lago e chegaram a pescar espécies de 3 ou 4 kg, o que deve acontecer de novo, já que muitos peixes despejados na ocasião estão no lago. O limite imposto é para que o máximo possível de pescadores possam passar por aqui e levar seus peixes para casa”, explica o secretário de Agricultura Familiar, Ademar Roque Zanata.

Alan Guedes lembrou o fato de mais uma vez a Prefeitura proporcionar as condições para que a atividade possa ser desenvolvida no Parque do Lago. “A pesca fica liberada dentro dos critérios que foram estabelecidos como tem acontecido nesta época do ano, uma atividade de lazer gratuita para toda família se divertir e garantir o peixe da Semana Santa, como pede a tradição cristã. Nesta quarta teremos a para-pesca e nos demais dias pescadores de todas as idades e condições estão convidados”, disse o prefeito.

Nesta quarta-feira (5), primeiro dia, a pesca será exclusiva para pessoas com deficiência e idosos. Nos outros dias todos os públicos estão liberados. Lembrando que só é permitida uma linha na água por pescador, e é proibido qualquer outro apetrecho de pesca em desacordo com a legislação como: redes, tarrafas, joão bobo, espinhel, etc.