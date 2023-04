Três Lagoas recebe projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades” nesta terça-feira

Município da fronteira do Estado é o terceiro a receber o projeto que ainda percorrerá mais quatro cidades

A terceira apresentação do projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades” acontece nesta terça-feira (18), a partir das 15 horas, no campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) de Três Lagoas, unidade II, no saguão do Bloco VIII. A entrada do evento é gratuita.

O objetivo do projeto é democratizar o acesso à música erudita pelo interior e Capital de Mato Grosso do Sul. “Eu acho que se tivesse uma rotina, um calendário de concertos no Estado, as pessoas conseguiriam se programar para assistir e isso contribuiria na difusão da música erudita. Este nosso projeto vem para contribuir nesse sentido, estamos percorrendo diversas cidades do MS com esse propósito de despertar o interesse das pessoas por músicas e estilos que não são tão difundidos no mercado de entretenimento”, explica Evandro Dotto, músico, produtor cultural e idealizador do projeto.

Para ele, o projeto preenche a lacuna que falta nas escolas, já que não há ensino de música no ensino regular. “Levamos o olhar e os ouvidos das nossas crianças e jovens para um estilo que é pouco difundido na grande mídia. Outro ponto interessante que o projeto busca pautar é quebrar o paradigma do elitismo, porque muitas das vezes a pessoa acha que precisa ir muito bem arrumado para um concerto. Isso não é uma regra. A música clássica também pode e deve ser apresentada de uma forma mais casual, nas escolas e universidades e em tantos outros lugares e espaços”, afirma o músico.

Tocam no concerto: Bianca Danzi, que é a soprano dos concertos, o violinista Gabriel Almeida, além de Evandro, que se apresenta com o violão clássico. “Em Coxim, ao final do concerto eu parabenizei os alunos porque eles acompanharam o concerto sempre atentos, sem dispersar. Em Aquidauana, a experiência não foi diferente e esperamos conseguir ter o mesmo êxito em Três Lagoas, porque esse é o propósito do projeto: difundir a música erudita, propor cultura, educação, e comprovar que há espaço para a música erudita entre as crianças, jovens e adolescentes. Só é preciso que se pense em formas e estratégias de que isso ocorra, com políticas públicas e uma linguagem interessante de aproximação”, detalha Evandro.

Após Três Lagoas, o projeto passará pelas cidades: Naviraí (dia 27); Rio Verde (dia 19 de maio); São Gabriel do Oeste (22 de maio) e, por fim, Campo Grande (1º de junho). O projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades” foi contemplado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Trabalho artístico que conta com o apoio da UFMS.

Serviço – O concerto do projeto “Música Erudita as Escolas e Universidades” será na terça-feira, às 15 horas, no campus da UFMS de Três Lagoas, no saguão do Bloco VIII, localizado na rua Onze, vila Piloto.