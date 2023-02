Três Lagoas, Figueirão e Guia Lopes recebem novas obras do Estado

Novas obras de infraestrutura urbana que somam R$ 28,1 milhões serão realizadas pelo Governo do Estado nos municípios de Figueirão, Guia Lopes da Laguna e Três Lagoas. Nesta sexta-feira (24), foram publicados os contratos no DOE-MS (Diário Oficial do Estado).

Figueirão

Em Figueirão, obra de R$ 1,9 milhão vai recapear trechos de diversas vias da cidade. São elas: ruas Itaporã, Camapuã e dos Custódios; avenidas Vereador Gilson P. de Farias e Moisés A. Galvão; e travessas Dr. Naudo L. N. Guimarães, Mauá e da Câmara, em um total de R$ 23.901,92.

O prazo para a conclusão é de 180 dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da OIS (Ordem de Início dos Serviços), que deve ser assinada nas próximas semanas.

Guia Lopes da Laguna

A obra de infraestrutura urbana que o Estado vai realizar em Guia Lopes da Laguna é de pavimentação e drenagem de águas pluviais nas ruas XV de Novembro e Castro Alves. O investimento será de R$ 4 milhões.

A empresa contratada terá 180 dias consecutivos para realizar o serviço. O prazo começa a contar a partir da data de assinatura da OIS, que deve ocorrer nas próximas semanas.

Três Lagoas

Com R$ 22,2 milhões, o Governo do Estado vai fazer a obra de pavimentação e drenagem de águas de pluviais na Avenida Jary Mercante e na Rua Wilson C. Viana, em Três Lagoas.

Conforme determina o contrato, a obra deve ser concluída em um prazo de 540 dias consecutivos, contados da data do recebimento da OIS, que deve ser assinada nas próximas semanas.