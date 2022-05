Traficante tenta fugir mas é preso pela PRF com mais de meia tonelada de maconha em veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 640 Kg de maconha e prendeu o homem que transportava a droga, na madrugada desta quarta-feira (11), em Bataguassu/MS.

A equipe de policiais rodoviários federais abordou nas proximidades da cidade o veículo Ford Ka, depois de o condutor ter desobedecido a ordem de parada de outra equipe da PRF em Nova Andradina/MS e empreendido fuga. O homem levava no porta-malas do veículo e no banco traseiro 640 Kg de maconha.

O condutor foi detido e encaminhado para a Polícia Civil local, juntamente com a droga e o veículo.