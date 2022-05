Traficante tenta fugir da PRF, capota veículo abarrotado de maconha e é preso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 170,2 Kg de maconha e prendeu o homem que transportava a droga, no início da manhã de sábado, 07, em Água Clara/MS.

A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada, no km 141 da BR-262, a um veículo VW Voyage, conduzido por um homem. O condutor, no entanto, não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga, em alta velocidade. Foi iniciado o acompanhamento tático do veículo, que em vários momentos colocava em risco a segurança de outros usuários da via, com manobras perigosas, por cerca de 10 km. No km 131, o suspeito perdeu o controle da direção, vindo a capotar o veículo.

Logo, os policiais conseguiram identificar o condutor e constataram que no porta-malas do veículo continha diversos tabletes de maconha. Após pesagem, foram apreendidos 170,2 Kg do ilícito e preso o envolvido.

O veículo, a droga e o homem foram encaminhados para a Polícia Civil local.