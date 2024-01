Traficante fura bloqueio do DOF e capota camionete com R$ 2 milhões em maconha

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na tarde nesta segunda-feira (15) quase uma tonelada de droga, que seguia em uma camionete GM S-10 pela MS-164, em Maracaju. Um homem de 21 anos de idade foi preso em flagrante.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor do veículo, que não obedeceu e tentou fugir. Após alguns quilômetros o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

Apesar do acidente, o homem ainda tentou empreender fuga a pé, mas foi alcançado e preso pelos policiais. No interior do utilitário, com registro de roubo na cidade de Taquaritinga (SP), estavam 1.030 volumes prensados da droga que, após a pesagem, totalizaram 990 quilos.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O Prejuízo estimado ao crime foi de R$ 2 milhões.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.