Traficante foge do DOF e abandona veículo com mais de meia tonelada de maconha

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã desta sexta-feira (22), um veículo Fiat Siena de cor preta carregado com 503,870 quilos de maconha distribuídos em 30 fardos prensados.

Os militares realizavam um patrulhamento na área rural do município, quando visualizaram um veículo de cor escura em alta velocidade, pela rodovia MS-379 sentido a Laguna Carapã.

Alguns quilômetros à frente, os militares localizaram o Siena fora da pista, com a porta do condutor aberta. Realizadas buscas nas imediações, nenhuma pessoa localizada. A viatura guincho do DOF rebocou o veículo, com a droga, até a cidade de Aral Moreira onde a ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil. O prejuízo estimado ao crime foi de um milhão de reais.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.