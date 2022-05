Traficante foge do DOF e abandona uma tonelada de drogas em veículo roubado

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na manhã de sábado, 30, uma Fiat/Touro carregada com mil quilos de drogas, na zona rural de Sete Quedas. Na ação ninguém foi preso.

Os policiais faziam bloqueio em uma região conhecida como Estrada da Macoin, quando o veículo que seguia no sentido da fiscalização, ao perceber a presença do DOF retornou. Após aproximadamente cinco quilômetros do bloqueio o condutor abandou o veículo em meio a uma plantação de milho e fugiu a pé.

Em busca, foram localizados na Touro 960 quilos de maconha e 40 quilos de skunk. O veículo também estava com queixa de furto, registrado em abril deste ano. O material apreendido avaliado em aproximadamente R$ 2,4 milhões foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Sete Quedas.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

