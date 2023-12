Traficante foge do DOF e abandona mais de 730 quilos de drogas em veículo

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na madrugada desta quinta-feira (21), em Ponta Porã, 735 quilos de maconha e skunk que eram transportados em um veículo GM Astra.

Os policiais faziam patrulhamento pela MS-164, zona rural do município, quando tentaram abordar o condutor do veículo. Após alguns quilômetros em acompanhamento pela rodovia, o motorista abandonou o carro e fugiu.

No interior do Astra foram encontrados 684 quilos de maconha e 51 quilos de skunk. O material apreendido avaliado em, aproximadamente, R$ 1,8 milhão foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.