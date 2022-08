Traficante foge do DOF e abandona camioneta com mais de mil tabletes de maconha

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na madrugada deste domingo (14/08), na MS-141, entre as cidades de Naviraí e Ivinhema, uma camioneta GM/S10 carregada com mais de mil tabletes de maconha. O condutor do veículo fugiu em meio a uma mata.

O DOF realizava bloqueio na rodovia, quando os policiais deram ordem de parada ao motorista da S10, que não obedeceu e fugiu. Após acompanhamento por alguns quilômetros o suspeito abandonou o veículo e fugiu em meio a uma mata, não sendo localizado.

No interior do automóvel foram localizados 1069 tabletes de maconha que após a pesagem totalizaram 830 quilos do entorpecente. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,7 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Naviraí.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana