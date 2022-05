Traficante foge da PRF e abandona 1,6 tonelada de maconha em caminhonete roubada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,6 tonelada de maconha e recuperou o veículo em que a droga era transportada, no final da manhã desta quarta-feira (04), em Jardim/MS.

A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada, no km 625 da BR-060, a uma caminhonete Hillux, de placas de Campo Grande/MS, conduzida por um homem. O condutor do veículo, no entanto, não obedeceu a ordem policial e empreendeu fuga. Após alguns quilômetros de acompanhamento tático realizado pelos policiais, o suspeito abandonou o veículo e adentrou em uma mata, não sendo possível sua captura.

Na carroceria e no banco traseiro da caminhonete, os policiais apreenderam 1.622 Kg de maconha. Eles constataram ainda que o veículo em questão possuía placas falsas e era produto de furto, registrado em dezembro do ano passado, no município de Suzano/SP.

O veículo e a droga apreendida foram encaminhados para a Polícia Civil de Jardim.