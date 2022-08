Traficante foge da PMR e abandona mais de R$ 300 mil em maconha em veículo

Agentes da Polícia Militar Rodoviária, da Base Operacional de Nova Andradina, apreenderam na manhã desta sexta-feira, 12, uma carga de entorpecente.

Os PMs realizavam policiamento no Km 37, da MS-473, entre Ivinhema e Nova Andradina, quando deram ordem de parada a um veículo Chevrolet/Celta, com placas de Abelardo do Sul/SC.

O motorista ignorou a ordem dos agentes e fugiu em alta velocidade sentido Nova Andradina.

Os militares realizaram o acompanhamento, contudo o automóvel foi abandonado, próximo à ponte do anel viário, sentido Taquarussu.

Após vistoria veicular foram encontrados, no porta-malas, 146 quilos de maconha.

O veículo e o entorpecente foram encaminhados até à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, para as providências de praxe. O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 319.000,00.