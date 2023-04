Traficante é preso pelo DOF com mais de meio milhão de reais em maconha em veículo

Um homem de 27 anos de idade, residente na cidade mineira de Andradas/MG, foi preso por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) neste domingo (16), por tráfico de drogas durante uma abordagem policial para fiscalização no município de Eldorado.

Os militares abordaram o condutor de um VW Polo de cor prata, com placas de Andradas/MG. No veículo estavam os 394 volumes prensados de maconha, que pesaram 313 quilos. O homem disse que foi contratado, em Andradas, para vir até um sítio no município de Tacuru onde carregou o entorpecente e que retornaria para sua cidade de origem.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Eldorado e o prejuízo ao crime foi estimado em 656 mil reais.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.