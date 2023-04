Traficante é preso pelo DOF com mais de 80 quilos de maconha em veículo

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira prenderam um homem de 22 anos de idade por tráfico de drogas. No veículo em que seguia em direção a Fátima do Sul – um GM Celta prata – estavam 71 volumes prensados de maconha, com peso total de 86,5 quilos.

A ação policial, decorrente da Operação Hórus, ocorreu durante um patrulhamento pela rodovia MS-376. Ao ser abordado pelos militares, o homem disse que transportava drogas e que foi contratado para pegar o veículo, já carregado, em Ponta Porã e entregá-lo na cidade de Bataguassu.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) e o prejuízo estimado ao crime foi de mais de 186 mil reais.

Utilidade pública

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.