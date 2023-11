Traficante é flagrado pelo DOF com mais de uma tonelada de maconha em veículo

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã desta sexta-feira (17) um veículo Hyundai HR carregado com mil e trinta e sete quilos de maconha distribuídos em 48 fardos, em volumes prensados.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo e de fiscalização na rodovia MS-164, área rural do município de Ponta Porã, quando deram a ordem de parada ao condutor do veículo, um homem de 21 anos de idade.

Por estar agitado e não saber ao certo informações sobre sua viagem, os policiais resolveram averiguar o compartimento de carga, tipo baú, onde localizaram a droga. Questionado sobre a ação criminosa, o homem disse que fora contratado para pegar o veículo, já carregado, próximo ao terminal rodoviário de Ponta Porã e entregá-lo na cidade de Campo Grande.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 2,1 milhões.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.