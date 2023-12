Traficante é flagrado pela PMR com mais de uma tonelada de maconha

A Polícia Militar Rodoviária prendeu na tarde desta terça-feira, 19, um traficante de drogas 42 anos, natural de São Paulo/SP, com mais de 1 tonelada de maconha na MS-386, em Ponta Porã.

Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário da PMR realizava policiamento na rodovia, quando percebeu que um veículo Fiat/Strada, de cor branca, que seguia sentido Ponta Porã a Dourados, realizou ultrapassagem em local proibido. Diante do fato, os policiais encaminharam abordagem ao condutor, o qual ao perceber a aproximação da viatura realizou manobra e tentou fugir em direção ao Distrito de Sanga Puitã, no entanto, foi alcançado pelos militares. Durante a abordagem, foi constatado que o veículo estava carregado com grande carga de maconha.

O autor admitiu que estava levando a droga para Dourados e receberia o valor de R$ 2 mil pelo transporte da mesma. Os policiais constataram ainda que o chassi e placas afixadas divergiam, sendo que a placa original seria de um veículo com registro de roubo/furto em na cidade de Brasília-DF. O entorpecente ao ser pesado somou 1.206 kg de maconha.

O autor, o entorpecente e o veículo recuperado foram encaminhados à delegacia. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 2.490.000,00.