Traficante com veículo abarrotado de drogas troca tiros com agentes da PRF, é ferido, socorrido, mas morre em UPA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 640 Kg de drogas e uma arma, na manhã desta quinta-feira (5), em Campo Grande/MS. O condutor empreendeu fuga na BR 262 e foi acompanhado até a cidade pela equipe policial.

Os policiais rodoviários federais, após receberem informações do serviço de Inteligência, deram ordem de parada ao condutor do veículo que transitava próximo ao distrito de Indubrasil. Não obedecendo os comandos da equipe, o motorista fugiu em alta velocidade. Os policiais, utilizando-se dos dispositivos sonoros e luminosos da viatura, ainda buscaram verbalizar com o fugitivo por diversas vezes durante o acompanhamento tático. O criminoso, no entanto, ignorou todas as tentativas dos policiais e avançou diversos semáforos vermelhos, colidiu lateralmente com vários veículos e expôs em risco a população.

A equipe tentou parar o veículo disparando no pneu, mas o condutor prosseguiu em alta velocidade por vários quilômetros dentro da cidade. Na avenida Lúdio Martins Coelho, ainda em movimento, o motorista pulou da caminhonete e correu para uma mata fechada. Para não ser preso, atirou contra os policiais que tentavam realizar sua captura.

Os PRFs revidaram à injusta agressão, realizando disparos, e só então conseguiram abordar o fugitivo. A equipe solicitou socorro médico ao homem que foi encaminhado ainda com vida para a Unidade de Pronto Atendimento mais próxima. O mesmo foi a óbito já na unidade de Saúde.

Na caminhonete, foram localizados e apreendidos 640 Kg de maconha e skunk. O homem que transportava a droga foi identificado. Ele tinha 37 anos e possuía diversas passagens criminais, além de Mandado de Prisão em seu desfavor em razão dos crimes de roubo, tráfico de drogas e receptação. A arma, um revólver calibre .38 com numeração raspada utilizada pelo criminoso, também foi apreendida.